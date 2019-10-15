Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, которые препятствуют прекращению боевых действий на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно документу, Трамп поручил госсекретарю и министру финансов США решить, в отношении кого будут вводиться ограничительные меры. В частности, речь идет о лицах, которые препятствуют прекращению огня в северной Сирии, а также мешают политическому урегулированию.

Вашингтон призывает Анкару к полному прекращению огня и дальнейших наступательных действий. США угрожают расширением списка, в котором сейчас находятся министерства обороны и энергетики Турции, а также три руководителя ведомства.

Турция начала на минувшей неделе антитеррористическую военную операцию «Источник мира», целью которой является зачистка региона от курдских боевиков, которые ранее поддерживались США, а также укрываемых ими террористов ИГ (террористическая организация, запрещена РФ).