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 Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии
4:02   15 Октября 2019
Весь мир

Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, которые препятствуют прекращению боевых действий на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно документу, Трамп поручил госсекретарю и министру финансов США решить, в отношении кого будут вводиться ограничительные меры. В частности, речь идет о лицах, которые препятствуют прекращению огня в северной Сирии, а также мешают политическому урегулированию.

Вашингтон призывает Анкару к полному прекращению огня и дальнейших наступательных действий. США угрожают расширением списка, в котором сейчас находятся министерства обороны и энергетики Турции, а также три руководителя ведомства.

Турция начала на минувшей неделе антитеррористическую военную операцию «Источник мира», целью которой является зачистка региона от курдских боевиков, которые ранее поддерживались США, а также укрываемых ими террористов ИГ (террористическая организация, запрещена РФ).

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #курды

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