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3:38   15 Октября 2019
Весь мир

Турция близка к созданию буферной зоны на севере Сирии

Турция близка к созданию буферной зоны на севере Сирии

Турция почти отвоевала территорию у сирийских боевиков для создания в Сирии буферной зоны, сообщает турецкое министерство обороны.

Подчеркивается, что турецкие силы продолжают наступление в Сирии и уже продвинулись на 30 километров в глубь страны. Некоторые эксперты полагают, что происходящее может являться частью российско-турецких соглашений.

Обозначенной целью Турции является создание тридцатикилометровой буферной зоны на всей сирийско-турецкой границе. Ее создание стало возможно после того, как США вывели свои войска с северо-востока Сирии. Сейчас Турция контролирует шоссе M-4 и приграничные города Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.

Руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов в интервью РБК предположил, что разграничение между турецкими и сирийскими силами пройдет по шоссе М-4. Сирийские силы уже выдвинулись на север страны.

Девятого октября Анкара начала на севере САР антитеррористическую операцию «Источник мира». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее целью является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые сотрудничают друг с другом.

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Автор: Олег Королев
#турция #курды

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