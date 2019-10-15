Колонна бронетехники сирийской армии выдвинулась из Ат-Табки на север страны

Крупные подразделения армии Сирии начали продвижение в сторону северных регионов страны из города Ат-Табка. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Twitter-аккаунтом ModeratorDefcon.

На странице было опубликовано видео с колонной военной техники, которая двигалась на север. Отмечается, что направляющиеся к сирийско-турецкой границе боевые единицы входят в состав Четвертого корпуса САА. Колонна состоит из 75 единиц военной техники, двенадцати танков, а также шести БТР и БМП.

Huge Syrian army reinforcements belonging to 4th corps of SAA has begun moving towards northern syria from Tabqa city. The reinforcements consists of 75 Military vehicles,12 tanks,6 APC and armored vehicles.#SAA #SDF #Rojava #Twitterkurds #Manbij pic.twitter.com/ERYO6ymayQ — defcon moderator (@ModeratorDefcon) October 14, 2019

Шесть дней назад Анкара начала на севере САР операцию против террористов «Источник мира». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Также Турция намерена создать буферную зону безопасности вдоль границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.