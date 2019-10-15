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Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

 Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

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 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Американская Высокопоставленная делегация посетит Турцию в ближайшее время

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 Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии

Президент США поручил вводить санкции против лиц, мешающих прекращению огня на севере Сирии
3:09   15 Октября 2019
Весь мир

Колонна бронетехники сирийской армии выдвинулась из Ат-Табки на север страны

Колонна бронетехники сирийской армии выдвинулась из Ат-Табки на север страны

Крупные подразделения армии Сирии начали продвижение в сторону северных регионов страны из города Ат-Табка. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Twitter-аккаунтом ModeratorDefcon.

На странице было опубликовано видео с колонной военной техники, которая двигалась на север. Отмечается, что направляющиеся к сирийско-турецкой границе боевые единицы входят в состав Четвертого корпуса САА. Колонна состоит из 75 единиц военной техники, двенадцати танков, а также шести БТР и БМП.

Шесть дней назад Анкара начала на севере САР операцию против террористов «Источник мира». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Также Турция намерена создать буферную зону безопасности вдоль границы, чтобы предотвратить передвижения боевиков по трассе М-4.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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