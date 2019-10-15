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Колонна бронетехники сирийской армии выдвинулась из Ат-Табки на север страны

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 США хотят с помощью санкций оказать давление на Турцию ради прекращения огня в Сирии

США хотят с помощью санкций оказать давление на Турцию ради прекращения огня в Сирии
2:31   15 Октября 2019
Весь мир

Молодой сириец рассказал, как курдские боевики угрожали его семье, принуждая воевать

Молодой сириец рассказал, как курдские боевики угрожали его семье, принуждая воевать

Один из многих сирийцев, которых курдские формирования насильно мобилизовали в свои отряды на северо-востоке Сирии, рассказал, какими методами курды принуждают местное население вступать в их отряды.

Молодой человек рассказал, что он направлялся из своей деревни в Хасаку, чтобы оказать медицинскую помощь его отцу. По его словам, к ним вышли боевики из Рабочей партии Курдистана (PKK/YPG), которые заявили, что убьют их, если те не присоединятся.

По его словам, террористы привели его в населенный пункт Рас-аль-Айн, где им выдали оружие и боеприпасы.

Молодой человек рассказал, что когда турецкие военные пересекли границу Сирии, то он сразу сдался им. По его словам, они обращались с ним хороша и даже предложили поесть. Он призвал других молодых сирийцев, которых насильно мобилизовали, сдаваться турецкой армии.

Ранее СМИ неоднократно писали о принудительной мобилизации, проводимой курдами на удерживаемых ими территориях Сирии. Так, после начала турецкой антитеррористической операции, связанные с РПК боевики заявили, что принудительно мобилизованные граждане могут отправиться на передовую, чтобы участвовать в боях против турецкой армии или протурецких формирований. Курдские террористы наедятся, что смогут выиграть время для оказания политического давления на Турцию или вывода своих наиболее ценных кадров из Сирии.

Девятого октября началась турецкая военная операция в САР для зачистки военного побережья Евфрата Сирии от курдских боевиков, действующих в сотрудничестве с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

 

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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