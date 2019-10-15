Американские дипломаты эвакуировались из Сирии в Иракский Курдистан

Дипломаты из США, которые работали над стабилизационными проектами на северо-востоке Сирии, перебрались в иракский город Эрбиль.

Американская сторона на фоне антитеррористической операции Турции против курдских террористов перенаправила дипломатов, находящихся в сирийском Манбидже, в Иракский Курдистан.

По данным сервиса FlightRadar, для этого использовался военный трансопртный самолет L-100 Hercules с бортовым номером N2679C. Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в твиттер турецкий журналист Али Озкок.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции турецких ВС в САР девятого октября. Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечение выдвижения боевиков по трассе М-4.

В Турции подчеркивают, что операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и ИГ. Курдские боевики не воевали против террористов «Исламского государства»*, поскольку многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Также курдские боевики помогали террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора.

До начала антитеррористической операции Турции американский президент Дональд Трамп отдал указ о выводе американских сил из районов, где должны начаться боевые действия Анкары.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.