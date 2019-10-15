Американские дипломаты эвакуировались из Сирии в Иракский Курдистан
Дипломаты из США, которые работали над стабилизационными проектами на северо-востоке Сирии, перебрались в иракский город Эрбиль.
Американская сторона на фоне антитеррористической операции Турции против курдских террористов перенаправила дипломатов, находящихся в сирийском Манбидже, в Иракский Курдистан.
По данным сервиса FlightRadar, для этого использовался военный трансопртный самолет L-100 Hercules с бортовым номером N2679C. Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в твиттер турецкий журналист Али Озкок.
BREAKING: #US ferrying its personel from #Manbij, #Syria to #Erbil, #Iraq using Tepper Aviation L-100-30 Hercules N2679C STATE33. pic.twitter.com/jCSvHZ0V1V Via @TurkishFacts4U— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 14, 2019
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции турецких ВС в САР девятого октября. Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечение выдвижения боевиков по трассе М-4.
В Турции подчеркивают, что операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и ИГ. Курдские боевики не воевали против террористов «Исламского государства»*, поскольку многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Также курдские боевики помогали террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора.
До начала антитеррористической операции Турции американский президент Дональд Трамп отдал указ о выводе американских сил из районов, где должны начаться боевые действия Анкары.
*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.