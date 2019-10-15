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1:43   15 Октября 2019
Весь мир

Главы Генштаба ВС РФ и КНШ ВС США обсудили Сирию, сообщает Пентагон

Главы Генштаба ВС РФ и КНШ ВС США обсудили Сирию, сообщает Пентагон

Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, которые представляют в Сирии взаимный интерес. Об этом сообщает пресс-служба американского комитета.

По данным КНШ, в понедельник военачальники обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в САР. Милли и Герасимов договорились о не разглашении конкретных деталей своей беседы.

Ранее о беседе сообщило министерство обороны РФ, также не приводя подробностей беседы.

Предыдущий разговор Милли и Герасимова состоялся 2 октября, через несколько дней после назначения американского генерала на его текущую должность. Тогда официальный представитель Комитета начальников штабов ВС США Хейли Симс сообщила, что военначальники обменялись взглядами на вопросы, вызывающими взаимную обеспокоенность. Они также признали неотъемлемую важность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов и продвижения прозрачности.

Нынешняя беседа проходла на фоне турецкой антитеррористической операции, вывода войск возглавляемой США коалиции из Сирии и выхода сирийской армии на окупированные курдскими боевиками территории для защиты мирных жителей.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #сирия #курды

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