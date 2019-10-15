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Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

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1:31   15 Октября 2019
Весь мир

Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после вывода войск США с с северо-востока Сирии на юге страны останется лишь небольшое число военных.

На своей странице в Twitter он написал , что распорядился вывести оставшихся военных США с северо-востока Сирии. Он заявил, что американские военные уже выполнили свою задачу, «разгромив ИГ*». При этом Трамп подчеркнул, что американские военные, которые уходят из Сирии, будут развернуты в новом месте и сохранятся в регионе.

Трамп сообщил, что часть военного контингента останется в Сирии для того, чтобы следить за ситуацией и не позволить повторения 2014 года, когда ИГ* разрослась по Сирии и Ираку. По его словам, небольшое присутствие сил США сохранится в гарнизоне Эт-Танф на юге Сирии.

Ранее президент США заявил, что подпишет указ о возможном введении широких санкций против Турции по ситуации в Сирии, которые коснутся финансовый секретор, введение пошлин на турецкую сталь в размере 50 процентов, собственности турецких чиновников в США и выдачи виз.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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