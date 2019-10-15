Военная операция Турции продолжится до полного вытеснения террористов, заявили в Анкаре

Турция продолжит военную операцию в Сирии до момента, когда террористы будут полностью вытеснены с ее территории. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что никто не может обвинить Турцию в попытке поменять демографическую обстановку в регионе, поскольку сирийские курды больше всего страдают от отрядов боевиков из YPG и Рабочей партии Курдистана.

Чавушоглу подчеркнул, что итогом турецкой операции станет территориальная целостность Сирии. По его словам, операция продолжится до полного вытеснения террористов.

Анкара объявила о проведении военнной операции в Сирии - «Источник мира». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью наступления является противодействие РПК и ИГ*, а целью военной операции является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границ республики, достижения мира и стабильности в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на дороге М4. Операция Анкары является антитеррористической, поскольку боевые действия ведутся против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом освобождения от ИГ* захватили территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население. Курдские боевики предпочитали «договариваться» с террористами», входя на занятые ими территории и уничтожая только самых радикальных фанатиков.

ИГ ` террористическая организация, запрещена в РФ.