Великобритания пересмотрит вопрос поставки оружия в Турцию из-за ее операции в Сирии

Лондон пересмотрит действие экспортных лицензионных документов о поставке вооружения Анкаре из-за турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данное решение еще не было официально объявлено, однако британские министры уже распорядились о проведении полного обзора продаж оружия Турции, которое можно было использовать в операции в Сирии.

Газета отмечает, что Лондон приостанавливает выдачу новых лицензий на поставку вооружения. Подчеркивается, что министры не располагают сведениями о том, когда проверка будет завершена. Однако, до этого момента Британия не станет выдавать Турции новые лицензионные документы на экспорт вооружений.

Глава Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о проведении антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее целью является противодействие Рабочей партии Курдистана и террористической группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). Позже Турция нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов, занятых курдскими террористическими отрядами, а также объявила о начале наземной части операции.