Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

 Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

 Военная операция Турции продолжится до полного вытеснения террористов, заявили в Анкаре

Военная операция Турции продолжится до полного вытеснения террористов, заявили в Анкаре
Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

 Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

Трамп заявил о выводе войск США из Сирии

 Военная операция Турции продолжится до полного вытеснения террористов, заявили в Анкаре

Военная операция Турции продолжится до полного вытеснения террористов, заявили в Анкаре
0:50   15 Октября 2019
Весь мир

Великобритания пересмотрит вопрос поставки оружия в Турцию из-за ее операции в Сирии

Великобритания пересмотрит вопрос поставки оружия в Турцию из-за ее операции в Сирии

Лондон пересмотрит действие экспортных лицензионных документов о поставке вооружения Анкаре из-за турецкой военной операции в Сирии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данное решение еще не было официально объявлено, однако британские министры уже распорядились о проведении полного обзора продаж оружия Турции, которое можно было использовать в операции в Сирии.

Газета отмечает, что Лондон приостанавливает выдачу новых лицензий на поставку вооружения. Подчеркивается, что министры не располагают сведениями о том, когда проверка будет завершена. Однако, до этого момента Британия не станет выдавать Турции новые лицензионные документы на экспорт вооружений.

Глава Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о проведении антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее целью является противодействие Рабочей партии Курдистана и террористической группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). Позже Турция нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов, занятых курдскими террористическими отрядами, а также объявила о начале наземной части операции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #сирия #турция #антитеррористическая операция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...