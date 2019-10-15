Трамп анонсировал американские санкции против Турции за антитеррористическую операцию в Сирии

Американский президент Дональд Трамп готовит санкции в отношении турецких чиновников в связи с проводимой Турцией антитеррористической операции на северо-востоке Сирии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что скоро издаст указ, который позволит США ввести санкции против действующих и бывших членов правительства Турции, а также любых лиц, которые участвовали в «дестабилизирующих действиях» на севере Сирии.

Он также сообщил, что пошлины на сталь будут подняты на пятьдесят процентов по сравнению с показателями мая. Трамп подчеркнул, что США также немедленно прекратят торговые переговоры министерства торговли, касающиеся сделок между Вашингтоном и Анкарой на сумму 100 миллиардов долларов.

Согласно приведенному Трампом первому абзацу документа, Вашингтон также сможет ввести санкции в отношении всех, кто мог бы быть причастен к нарушениям прав человека в Сирии, а также несоблюдении перемирия, насильственному переселению мирны жителей или препятствованию беженцам при возвращении домой. Меры могут включать как финансовые ограничения, так и запрет на въезд в США и арест находящихся в их юрисдикции турецкой собственности.

Девятого октября турецкий лидер еджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС Турции в Сирии «Источник мира». Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечение передвижения боевиков по трассе М-4. Глава Турции заявил, что данная мера позволит беженцам из Сирии, находящимся в Турции, возвратиться домой.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Трамп, незадолго до начала операции, отдал указ о выводе сил США из районов, где должны были начаться боевые действия. Ожидается, что США сохранят свое присутствие лишь на юге страны.