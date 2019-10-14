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23:20   14 Октября 2019
Россия

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Летчик Дамир Юсупов, посадивший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» с пассажирами после попадания стаи птиц в двигатели, был завален выгодными предложениями о работе от зарубежных компаний, но отказался от них, заявив, что будет работать только на Родине.

Получивший после аварийной посадки в кукурузном поле звание Героя России Дамир Юсупов, стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей «Образы российского патриотизма».

Напомним: рейс самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 из Москвы в Симферополь должен был состояться 15 августа 2019 года, однако в момент взлета в двигатели лайнера попала стая чаек. Командир экипажа Дамир Юсупов, моментально сориентировавшись, принял решение сажать едва взлетевший самолет в расположенном поблизости кукурузном поле и виртуозно осуществил аварийную посадку – все 233 человека, находившиеся на борту – семеро членов экипажа и 226 пассажиров – остались живы.

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Сам Юсупов свой поступок геройским не считает. По его словам, он до сих пор смущается от повышенного внимания, которое ему оказывают коллеги-летчики, журналисты и простые граждане.

«Я просто выполнял свою работу. Впрочем, времени на раздумья не было, мы следили за показателями и предпринимали все усилия, чтобы спасти пассажиров и как можно мягче посадить самолет», - говорит капитан самолета.

О том, чтобы стать пилотом, Дамир Юсупов мечтал с самого детства, но жизнь сложилась так, что до 32 лет он работал юристом. Однако он все же не забыл о своей мечте, и в какой-то момент круто изменил жизнь, поступив в авиационное училище. По словам преподавателей, Юсупов очень отличался от других учеников своей серьезностью и практичностью. По окончании учебы ему не легко было найти работу – потенциальные работодатели скептично смотрели на 35-летнего выпускника. Получив все же работу в «Уральских авиалиниях» Юсупов не просто оправдал оказанное ему доверие, он с честью прошел главное испытание своей жизни.

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

После аварийной посадки в подмосковном кукурузном поле Дамира Юсупова настигла заслуженная слава, а вместе с ней и десятки выгодных предложений о трудоустройстве в зарубежные компании. Однако летчик-герой заявил:

«Я патриот России и никуда уезжать не хочу», - и остался работать в «Уральских авиалиниях».

Свою преданность Родине Юсупов доказал на деле, последовав за мечтой, несмотря на все жизненные преграды, и сумев, благодаря своему мужеству, ответственности и профессионализму, спасти сотни человеческих жизней. С того кукурузного поля он забрал домой початок на память, который до сих пор хранит в холодильнике

 

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Автор: Александр Люблинский
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