Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

Поставки оружия ливийскому Правительству национального согласия, которые на протяжении последних месяцев осуществляет Турция, в попытке остановить освобождение Триполи от террористов, может привести к эскалации насилия во всей стране.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) в понедельник заявил востоковед Андрей Онтиков, комментируя сообщения информационного сайта Arabi Today о том, что в подконтрольные ПНС порты Ливии с июля по сентябрь текущего года из Турции было доставлено более 380 контейнеров с оружием и боеприпасами – зенитные установки, пулеметы, противопехотные мины, тысячи ручных противотанковых гранатометов, 12 тысяч единиц стрелкового оружия и 21 миллион патронов – всего порядка 8-10 тысяч тонн боеприпасов и вооружений.

«Со слов источника в рядах террористов, транспортировка оружия и боеприпасов осуществлялась не только по морю, но и по воздуху. Оружие и боеприпасы были доставлены в том числе из Украины, Турция же выступила перевалочным пунктом», - говорится в сообщении арабского информационного портала.

По словам Онтикова, массовые поставки вооружений Правительству национального согласия продолжаются уже не один месяц, начиная с того момента, как фельдмаршал Халифа Хафтар начал операцию по освобождению столицы страны от террористических банд.

Хафтар пытается освободить Триполи от радикальных элементов, на которых опирается ПНС, и в первую очередь от группировок, связанных с запрещенным в России радикальным движением «Братья-мусульмане». Турция же имеет с «Братьями-мусульманами» тесные связи, именно этим и объясняется ее помощь правительству Сараджа. Поставки оружия, организованные Турцией, являются помощью единомышленникам, заявил Онитиков.

«Я допускаю, что в поставках оружия принимает участие не только Турция, но и другие страны – те же Италия и США», - добавил он.

«Все это делается для того, чтобы задержать наступление маршала Хафтара на Ливию. Усилия Турции и ряда других игроков стали отчасти эффективным, так как блицкриг Хафтару не удался, и, хотя бои сейчас продолжаются, теперь его продвижение уже не такое стремительное», - добавил эксперт.

В то же время Онтиков подчеркнул, что ливийский народ поддерживает фельдмаршала Хафтара , и именно одобрение его действий местными жителями позволили главнокомандующему ЛНА (Ливийской национальной армией) перед наступлением на Триполи взять под контроль южные районы страны.

В заключение эксперт-востоковед отметил, что поставленное в Ливию оружие в первую очередь оказывается в руках исламских радикалов и бандформирований, вызывая в итоге рост хаоса и бандитизма внутри страны, а значит и увеличение потока мигрантов из страны.