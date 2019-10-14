Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

 Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

 Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии
Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

Героем рубрики ФАН о патриотах стал пилот Дамир Юсупов, спасший 233 жизни

 Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

 Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии
22:55   14 Октября 2019
Весь мир

Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

Бандитов у власти в Триполи поддерживают поставки оружия из Турции

Поставки оружия ливийскому Правительству национального согласия, которые на протяжении последних месяцев осуществляет Турция, в попытке остановить освобождение Триполи от террористов, может привести к эскалации насилия во всей стране.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) в понедельник заявил востоковед Андрей Онтиков, комментируя сообщения информационного сайта Arabi Today о том, что в подконтрольные ПНС порты Ливии с июля по сентябрь текущего года из Турции было доставлено более 380 контейнеров с оружием и боеприпасами – зенитные установки, пулеметы, противопехотные мины, тысячи ручных противотанковых гранатометов, 12 тысяч единиц стрелкового оружия и 21 миллион патронов – всего порядка 8-10 тысяч тонн боеприпасов и вооружений.   

«Со слов источника в рядах террористов, транспортировка оружия и боеприпасов осуществлялась не только по морю, но и по воздуху. Оружие и боеприпасы были доставлены в том числе из Украины, Турция же выступила перевалочным пунктом», - говорится в сообщении арабского информационного портала.

Поставки оружия ливийскому ПНС, провоцируют в стране хаос и бандитизм

По словам Онтикова, массовые поставки вооружений Правительству национального согласия продолжаются уже не один месяц, начиная с того момента, как фельдмаршал Халифа Хафтар начал операцию по освобождению столицы страны от террористических банд.

Хафтар пытается освободить Триполи от радикальных элементов, на которых опирается ПНС, и в первую очередь от группировок, связанных с запрещенным в России радикальным движением «Братья-мусульмане». Турция же имеет с «Братьями-мусульманами» тесные связи, именно этим и объясняется ее помощь правительству Сараджа. Поставки оружия, организованные Турцией, являются помощью единомышленникам, заявил Онитиков.

«Я допускаю, что в поставках оружия принимает участие не только Турция, но и другие страны – те же Италия и США», - добавил он.

Поставки оружия ливийскому ПНС, провоцируют в стране хаос и бандитизм

«Все это делается для того, чтобы задержать наступление маршала Хафтара на Ливию. Усилия Турции и ряда других игроков стали отчасти эффективным, так как блицкриг Хафтару не удался, и, хотя бои сейчас продолжаются, теперь его продвижение уже не такое стремительное», - добавил эксперт.

В то же время Онтиков подчеркнул, что ливийский народ поддерживает фельдмаршала Хафтара , и именно одобрение его действий местными жителями позволили главнокомандующему ЛНА (Ливийской национальной армией) перед наступлением на Триполи взять под контроль южные районы страны.

В заключение эксперт-востоковед отметил, что поставленное в Ливию оружие в первую очередь оказывается в руках исламских радикалов и бандформирований, вызывая в итоге рост хаоса и бандитизма внутри страны, а значит и увеличение потока мигрантов из страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#турция #политика #ливия #весь мир #поставки оружия #триполи #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...