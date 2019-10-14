Песков заявил, что в ходе визита Путина в СА обсуждались цены на нефть

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время визита главы РФ Путина в Саудовскую Аравию обсуждались цены на рынке нефти. Об этом Песков рассказал журналистам.

«Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка (энергоносителей — ред.) доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться», — заявил Песков, цитируют РИА Новости.

Напомним, в воскресенье Путин заявил, что осуждает атаки на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии и рассказал о росте товарооборота между двумя государствами.

В понедельник Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «очень красивое» изделие из бивня мамонта, обладающее высокохудожественной ценностью. Российский президент преподнес презент и королю СА Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду - он вручил коллеге камчатского кречета, разведение которых в скором времени начнется на Камчатке.