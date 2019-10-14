Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

 Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020

Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

 САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

 Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020

Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

 САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками
20:50   14 Октября 2019
Россия

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, отметив, что подарок «очень красивый» и «высокохудожественный».

«Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью, поэтому проект назван «Notivory» — не слоновая кость», — пояснил Песков.

По словам Пескова, часть вырученных средств компания отправляет различным фондам в качестве поддержки, в том числе и российским организациям, помогающим в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках.

Песков напомнил, что в тот же день российский президент сделал подарок и королю Саудовской Аравии — Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Ему Путин подарил камчатского кречета — эта птица относится к семейству соколиных. Путин отметил, что в ближайшее время на Камчатке начнет работать центр по разведению этого вида птиц.

Песков добавил, что разведение кречетов является бизнес-проектом, его презентовали в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

13 октября Путин заявил об улучшении отношений РФ с королевством и подчеркнул, что осуждает атаки дронов на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #песков #политика #саудовская аравия #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...