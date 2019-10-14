Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии. Что это за изделие не уточняется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, отметив, что подарок «очень красивый» и «высокохудожественный».

«Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью, поэтому проект назван «Notivory» — не слоновая кость», — пояснил Песков.

По словам Пескова, часть вырученных средств компания отправляет различным фондам в качестве поддержки, в том числе и российским организациям, помогающим в разведении исчезающих видов животных в различных заказниках и заповедниках.

Песков напомнил, что в тот же день российский президент сделал подарок и королю Саудовской Аравии — Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Ему Путин подарил камчатского кречета — эта птица относится к семейству соколиных. Путин отметил, что в ближайшее время на Камчатке начнет работать центр по разведению этого вида птиц.

Песков добавил, что разведение кречетов является бизнес-проектом, его презентовали в сентябре на Восточном экономическом форуме.

13 октября Путин заявил об улучшении отношений РФ с королевством и подчеркнул, что осуждает атаки дронов на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия.