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 САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками
20:26   14 Октября 2019
Весь мир

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж на севере Сирии, находившийся ранее под контролем курдских вооруженных формирований. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сирийская Республиканская Гвардия зашла в город Манбидж. Взятие армией Сирии городов Манбидж, Кобани и Табку проводится для защиты мирного населения от курдских военизированных формирований, утверждает руководство страны.

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских боевиков, а в частности против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что операция является антитеррористической, а целью военных действий является создание 30-километровой зоны безопасности на территориях, ранее занятых курдскими вооруженными образованиями.

САА взяла сирийский город Манбидж, контролируемый ранее курдскими боевиками

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Автор: Тимофей Булочкин
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