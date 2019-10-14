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20:13   14 Октября 2019
Россия

Лавров рассказал, как дипломатам бороться с фейк-ньюс

Лавров рассказал, как дипломатам бороться с фейк-ньюс

Современный дипломат должен уметь быстро развенчивать ложную информацию и фейк-ньюс с помощью «предельной эрудиции и фактов». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24».

«Дипломат должен быть готов к тому, что фейковые и лживые новости сегодня просто заполонили информационное пространство. Занимаются этим и любители — те же самые хакеры, и государства… Студенты МГИМО, не вникая в то, как это делается, должны понимать, что им придется сталкиваться с последствиями этих событий и явлений», — сказал Лавров.

Министр дал интервью по случаю 75-летнего юбилея МГИМО, который отмечается 14 октября.

По словам Лаврова, фейковая информация разлетается моментально по СМИ  и соцсетям,  тогда как опровержение уже мало кого интересует. Задача дипломатов - самостоятельно бороться с таким явлением.

«Сейчас это очень серьезное требование к дипломатам. Не только к тем, кто работает в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других публичных форумах, но и к дипломатам, которые работают по двусторонней линии в наших посольствах. Постоянно проходит общение с прессой, постоянно приходится отвечать на всякие вбросы. Делать это надо быстро, убедительно и, самое главное, на основе фактов», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Лавров рассказал, как будучи студентом, варил бетон.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #лавров #политика #мгимо #мид рф

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