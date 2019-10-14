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20:17   14 Октября 2019
Россия

Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020

Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в своем telegram-канале объяснил, почему в Instagram поздравил футболистов с выходом в финал, а не финальную часть ЧЕ-2020.

«Прочитайте, наконец, само поздравление. Там, вроде, по-русски написано: «финальная часть» ЧЕ. Для слабочитающих разъясняю: на картинке слово «финал» — сокращённый вариант, — написал Зюганов. — Не надо ломиться в открытую дверь. Verstehen? Хотя за «пиар» спасибо».

Поздравление Зюганова сборной России по футболу ранее стало поводом для шуток из-за слова «финал» вместо «финальной части», как официально называется турнира, которая через год пройдет сразу первый сразу в 12 городах 11 государств, среди которых и Россия (Петербург). Сборная России, обыграв 13 октября сборную Кипра попадает на первенство на текущий момент со второго места в группе. Первое у Бельгии. У остальных команд из группы остаются шансы пробиться в финальную часть только через стыковые матчи.

Финал, а не финальная часть ЧЕ-2020, состоится в Лондоне. Его участников пока не берутся предсказывать даже букмекеры.

Зюганов по-немецки ответил на шутки о сборной России в финале Евро-2020

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Автор: Антон Долохов
#кпрф #футбол #евро2020 #ЧЕ2020

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