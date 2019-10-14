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19:59   14 Октября 2019
Россия

Лавров вспомнил, как работал на стройках и варил бетон

Лавров вспомнил, как работал на стройках и варил бетон

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как будучи студентом, работал на стройках и варил бетон.

Министр окунулся в воспоминания в беседе с журналисткой канала «Россия 24» Марией Бондаревой, которая упомянула главу Минкульта Владимира Мединского и его рассказы о том, как он варил клей из муки для стенгазеты в МГИМО.

«В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества – бетон, — отреагировал Лавров. — Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни – в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона».

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #лавров #политика #мид рф

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