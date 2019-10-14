Лавров вспомнил, как работал на стройках и варил бетон

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как будучи студентом, работал на стройках и варил бетон.

Министр окунулся в воспоминания в беседе с журналисткой канала «Россия 24» Марией Бондаревой, которая упомянула главу Минкульта Владимира Мединского и его рассказы о том, как он варил клей из муки для стенгазеты в МГИМО.