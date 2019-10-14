Лавров вспомнил, как работал на стройках и варил бетон
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как будучи студентом, работал на стройках и варил бетон.
Министр окунулся в воспоминания в беседе с журналисткой канала «Россия 24» Марией Бондаревой, которая упомянула главу Минкульта Владимира Мединского и его рассказы о том, как он варил клей из муки для стенгазеты в МГИМО.
«В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества – бетон, — отреагировал Лавров. — Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни – в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона».