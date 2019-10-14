Британский спецназ готовится к выходу из Сирии вслед за США и Францией

Спецназ Великобритании собирается покинуть Сирию вслед за выводом ВС США и уходом из страны французских войск. Об этом сообщает издание The Times.

Вскоре после начала турецкой операции «Источник мира» Вашингтон сообщил об отводе своих сил из Сирийской Арабской Республики, чтобы не мешать Анкаре и обеспечить безопасность американских военнослужащих.

14 октября в Елисейском дворце заявили, что намерены вывести из Сирии французский военный и гражданский персонал, присутствующий в регионе.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической военной операции в северных приграничных районах Сирии, направленной против курдских военизированных формирований, а в частности против Рабочей партии Курдистана (РПК). Глава Турции подчеркнул, что целью военных действий является создание 30-километровой зоны безопасности на территориях, которые ранее заняли курдские боевики из РПК, оказывая давление на местное арабо-суннитское население.