Эксперт рассказал, зачем США поддерживали курдские формирования в Сирии

Доктор исторических наук Борис Долгов рассказал, что американцы начали поддерживать курдских боевиков после того, как у Вашингтона не получилось сменить режим в Сирии при помощи исламистов. Об этом сотрудник РАН рассказал в интервью «Экономике Сегодня».

По словам Долгова, цель у США оставалась одна — «расчленить» Сирию, сделав ставку на курдские боевые отряды.

«Поддержка американцами курдских вооруженных формирований в сирийском конфликте началась после того, как им не удалось реализовать смену режима в Сирии с помощью исламистских группировок», — рассказал Долгов.

Историк отметил, что для США оказался непростым вопрос поддержки курдских боевиков после начала турецкой военной операции «Источник жизни». С одной стороны, Турция является важным союзником Штатов по НАТО, но с другой стороны Вашингтон дал обещание поддержать курдских партнеров.

«Именно поэтому мы слышим заявления Трампа о том, что курды освобождают заключенных ИГИЛ*, чтобы втянуть США в конфликт с Турцией. Нужно видеть реальные цели, для которых США используют ситуативные союзы, а эти цели остаются в сирийском конфликте неизменными – смена режима в Сирии и продвижение интересов США в регионе», — сообщил Долгов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.