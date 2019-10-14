Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 14 октября, поздравил главного тренера Станислава Черчесова и игроков российской сборной с досрочным выходом в финал чемпионата Европы по футболу. По его словам, сборная РФ по футболу обыграла Шотландию в матче отборочного тура Евро-2020.

«Это заслуга тренерского штаба и всех игроков», — добавил губернатор.

Также Александр Беглов отметил капитана российской сборной и нападающий петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Губернатор Петербурга назвал футболиста настоящим лидером на поле.