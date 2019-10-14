Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

19:22   14 Октября 2019
Россия

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник, 14 октября, поздравил главного тренера Станислава Черчесова и игроков российской сборной с досрочным выходом в финал чемпионата Европы по футболу. По его словам, сборная РФ по футболу обыграла Шотландию в матче отборочного тура Евро-2020.

«Это заслуга тренерского штаба и всех игроков», — добавил губернатор.

Также Александр Беглов отметил капитана российской сборной и нападающий петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Губернатор Петербурга назвал футболиста настоящим лидером на поле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #петербург #беглов #евро-2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...