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19:11   14 Октября 2019
Россия

В МИА «Россия Сегодня» назвали полезным классификатор СМИ от ФАН

В МИА «Россия Сегодня» назвали полезным классификатор СМИ от ФАН

Директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов в комментарии «Политике Сегодня» положительно оценил проект «Классификатор СМИ» от Федерального агентства новостей.

«Все полезно. Больше информации лучше, чем меньше. Можно поспорить», — сказал представитель международного агентства.

Поспорить за правду в собственной трактовке готовы и западные СМИ. В понедельник, 14 октября, МИА «Россия сегодня» представило доклад, посвященный публикациям о России в зарубежной прессе — «Осьминог-1». Как подсчитали аналитики, получилось более 80 тысяч статей за полгода. Лидирует Великобритания, часто увязывая любые события в РФ с ее президентом и дополняя историческими отсылками. По количеству негатива первенство у США.

«Баланс в освещении российской повестки отсутствует. Существует четкая корреляция с внешней политикой. Фактически мы имеем дело с пропагандой», — пришел к тревожному выводу Лидов.

Как объяснил координатор проекта, результаты мониторинга агентство разошлет для ознакомления в учебные заведения и государственные организации.

«На мой взгляд, полезная картина, которую мы, как крупнейшее международное агентство, сами должны видеть и поделиться ею с миром. Почему нет», — резюмировал он.

Название для доклада выбрано не случайно. По словам Лидова, Россию в виде осьминога или спрута изображают 150 лет. «Осьминог-2» будет посвящен анализу публикаций десяти ведущих российских СМИ.

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Автор: Максим Сахаров
#фан #миа россия сегодня #классификатор сми

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