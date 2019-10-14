Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Нет точного числа сирийских беженцев, которые за годы войны в САР покинули родину и приехали в Турцию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС.

«Никто точно не знает, сколько сирийских беженцев находится в Турции. За годы конфликта у них на территории Турции и других стран родилось полмиллиона детей. А деньги, которые европейцы отправляют по гуманитарным каналам, идут не в Сирию, так как они не контактируют там с официальными властями», — сказал дипломат.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Как заявлял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена на борьбу с курдскими боевиками — членами «Рабочей партии Курдистана» и оставшимися террористами ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). В результате операции Анкара рассчитывает создать зону безопасности на границе республики с Сирией, куда планируется расселить до двух миллионов сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции. Тем самым снизятся риски того, что эти беженцы массово направятся в Европу.