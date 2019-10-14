Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила финансовую поддержку на образовательный проект «Месяц безопасного интернета», запланированный в РФ для обучения детей навыкам безопасного использования Сети.

Волонтеры «Лиги…» проводят уроки и лекции в российских школах, объясняя учащимся, как устроен современный Интернет и как распознать кибер-угрозы. Член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская уверена, что мероприятие очень актуально для России.

«Мы последовательно выступаем за то, чтобы в российских школах уроки безопасного интернета проводились на постоянной основе и как можно скорее вошли в школьную программу. Наши эксперты в рамках данного проекта уже обучают детей правилам безопасного использования виртуальной сети с помощью современных учебных материалов», — заявила Мильская.

Глава «Лиги…» Екатерина Мизулина сообщила, что акция уже прошла в Чеченской Республике весной, а сейчас начинается и в Подмосковье. По ее словам, в начале 2019 года было проведено более двух тысяч уроков по безопасному пользованию Интернетом для школьников младших, средних и старших классов.

«Акция «Месяц Безопасного Интернета», получившая поддержку Министерства Просвещения Российской Федерации, весной прошла в Чеченской Республике, а на данный момент уже стартовала на территории Подмосковья», — уточнила Мизулина.

Акцию планируется провести в 10 российских регионах. Занятия пройдут в Московской, Омской, Сахалинской Мурманской, Новосибирской, Липецкой областях и в Хабаровском, Красноярском крае, Республиках Коми и Башкирии. Об угрозах во всемирной сети расскажут 80 тысячам учащихся.