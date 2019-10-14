Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Откровенный шантаж с использованием боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в качестве «пугала» для Сирии и всего мира уже никак не поможет курдским радикалам, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В разговоре с Федеральным агентством новостей он объяснил, что фактически SDF уже потерпели поражение в САР, поэтому курдам следует предпринять реальные шаги для налаживания контакта с сирийским правительством.

«Какие-то угрозы, шантаж с их стороны не возымеют действия на ситуацию, которая складывается сегодня, — подчеркнул Коротченко.

Ситуация с пленными террористами остается в целом неясной, добавил координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков. По его словам, есть опасность, что курдские радикалы не удержат ситуацию.

«Я думаю, что у курдов нет сильного желания отпускать боевиков, потому что в первую очередь эти боевики устроят им ответную вендетту», — резюмировал Егорченков.

Ранее курдские радикалы освободили террористов из тюрьмы в Телль-Абъяде. Турецкие военные вошли в тюрьму, но увидели пустые помещения. Цель антитеррористической операции «Источник мира» — освободить территории от курдских радикальных военизированных формирований и уничтожить террористический коридор, который пытались создать вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.