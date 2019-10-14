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Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

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 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

19:00   14 Октября 2019
Россия

Генштабы ВС РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Генштабы ВС РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генеральных штабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии на фоне военной операции Анкары «Источник мира». Об этом заявила турецкая сторона.

Напомним, 14 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты между руководством РФ и Турцией по Сирии осуществляются на различных уровнях, в том числе и на уровнях связи между военными. Имел место и телефонный разговор министров иностранных дел РФ и Турции.

Генштабы ВС РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

9 октября Турция объявила о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление проводится против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и запрещенного в России ИГ*, а целью военной операции является уничтожение террористического коридора, попытки создать который предпринимались вдоль границы республики. По утверждению главы Турции, военная операция направлена на «достижение мира и стабильности в регионе», прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М-4. Операция Турции является антитеррористической, заявляет турецкое руководство.

Генштабы ВС РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #турция #политика #новости #весь мир

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