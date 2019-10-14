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18:36   14 Октября 2019
Россия

Около 50 агропромышленных предприятий модернизируют в Подмосковье в 2019 году

Около 50 агропромышленных предприятий модернизируют в Подмосковье в 2019 году

Около 50 агропромышленных предприятий создадут и модернизируют в 2019 году в Подмосковье, сообщил в понедельник, 14 октября, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, общий объем инвестиций составит не менее 40 миллиардов рублей.

«В этом году в регионе планируется создать, реконструировать или модернизировать около 50 предприятий агропромышленного комплекса», — сказал Разин​​​.

Среди наиболее крупных проектов министр выделил предприятия по производству молока, выращиванию овощей, грибов, а также проекты, направленные на переработку продукции. Также Андрей Разин напомнил о предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, которые не только выпускают качественную продукцию, но и дают новые рабочие места.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #общество #реконструкция #предприятия

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