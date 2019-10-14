Насиловавшего детей астраханца приговорили к 25 годам колонии

Астраханца приговорили к 25 годам колонии строгого режима за 43 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается официальном сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 58-летний житель Астрахани с марте 2013 года по декабрь 2017 года приглашал к себе детей в возрасте от 9 до 14 лет, чтобы поиграть в приставку. После этого он совершал против детей насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Также мужчина снимал с их участием порнографические фильмы.

Астраханца признали виновным по стать об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14-ти лет, а также по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических фильмов.

«Суд назначил местному жителю наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель следственного управления СУСК РФ по области держал на особом контроле ход уголовного расследования по делу.