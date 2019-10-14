Приговор Котову за нарушения на митингах суд признал законным

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

18:41   14 Октября 2019
Россия

Приговор Котову за нарушения на митингах суд признал законным

Приговор Котову за нарушения на митингах суд признал законным

Мосгорсуд признал приговор Константину Котову законным: он осужден на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций.

Котова задержали после незаконной протестной акции 10 августа в центре Москвы. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов, сказано в обвинительном заключении.

После административной ответственности Котов стал фигурантом уже уголовного дела — он осужден по статье 212.1 УК РФ, но вину не признал и подал апелляцию. Адвокат Котова Анастасия Саморукова заявила, что защита продолжит добиваться его оправдания.

«Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — заявила судья, цитируют РИА Новости.

Приговор Котову за нарушения на митингах суд признал законным

 Напомним, ранее по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») был осужден единственный фигурант — Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии в конце 2015 года. В феврале 2017 года Верховный суд РФ отменил этот приговор, а суд взыскал в пользу Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#суд #россия #политика #новости #общество #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...