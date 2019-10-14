Приговор Котову за нарушения на митингах суд признал законным

Мосгорсуд признал приговор Константину Котову законным: он осужден на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций.

Котова задержали после незаконной протестной акции 10 августа в центре Москвы. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов, сказано в обвинительном заключении.

После административной ответственности Котов стал фигурантом уже уголовного дела — он осужден по статье 212.1 УК РФ, но вину не признал и подал апелляцию. Адвокат Котова Анастасия Саморукова заявила, что защита продолжит добиваться его оправдания.

«Суд постановил: решение Тверского районного суда Москвы от 5 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — заявила судья, цитируют РИА Новости.

Напомним, ранее по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») был осужден единственный фигурант — Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии в конце 2015 года. В феврале 2017 года Верховный суд РФ отменил этот приговор, а суд взыскал в пользу Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.