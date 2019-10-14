США и Франция признали реальное положение дел в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

Лига безопасного интернета получила грант президента на обучение детей поведению в Сети

 Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020

Беглов поздравил сборную РФ по футболу с досрочным выходом в финал Евро-2020
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

Постпред РФ при ЕС заявил, что неизвестно точное число сирийских беженцев в Турции

 Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

Курдские радикалы вновь шантажируют Сирию и Европу террористами ИГ*

18:06   14 Октября 2019
Весь мир

США и Франция признали реальное положение дел в Сирии

США и Франция признали реальное положение дел в Сирии

Решение Вашингтона и Парижа вывести военных и гражданский персонал из Сирии свидетельствует, что Запад признал реальное положение дел в регионе, считает руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что вслед за США и Францией о выводе людей может заявить и Великобритания.

«Трамп, если вы помните, еще год назад заявил, что хочет уйти из Сирии, что ему эта война не очень нравится и вообще ему не очень понятно, что они делают в САР», —  сказал эксперт.

США и Франция признали реальное положение дел в Сирии

По его словам, вывод американского контингента из Сирии станет положительным шагом со стороны Вашингтона, ведь США в САР никто не приглашал. Сирийское правительство и действующий президент Башар Асад никуда не денутся, а просто оставаться в САР американцы не хотят.

«Французы, что они там будут делать без американцев? Либо нужно срочно договариваться с Асадом, либо уходить. Они предпочли уйти вслед за американцами», — добавил эксперт.

Страны-члены Европейского союза еще не отреагировали на решение США и Франции. Евгений Бужинский уверен, что Великобритания не останется в Сирии.

«Иначе их просто там съедят», — резюмировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Анатолий Кубарев
#сша #франция #сирия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...