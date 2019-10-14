США и Франция признали реальное положение дел в Сирии

Решение Вашингтона и Парижа вывести военных и гражданский персонал из Сирии свидетельствует, что Запад признал реальное положение дел в регионе, считает руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что вслед за США и Францией о выводе людей может заявить и Великобритания.

«Трамп, если вы помните, еще год назад заявил, что хочет уйти из Сирии, что ему эта война не очень нравится и вообще ему не очень понятно, что они делают в САР», — сказал эксперт.

По его словам, вывод американского контингента из Сирии станет положительным шагом со стороны Вашингтона, ведь США в САР никто не приглашал. Сирийское правительство и действующий президент Башар Асад никуда не денутся, а просто оставаться в САР американцы не хотят.

«Французы, что они там будут делать без американцев? Либо нужно срочно договариваться с Асадом, либо уходить. Они предпочли уйти вслед за американцами», — добавил эксперт.

Страны-члены Европейского союза еще не отреагировали на решение США и Франции. Евгений Бужинский уверен, что Великобритания не останется в Сирии.