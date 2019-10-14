Россиянам рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

Глава думского комитета по труду, социальном политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с телеканалом «Москва24» объяснил, что делать, если работодатель не оплачивает переработки в выходной или праздничный день.

Работодатель обязан оплачивать работу на выходных в двойном размере, иначе речь идет о нарушении закона, напомнил парламентарий. Нилов напомнил, что если по трудовому договору между работодателем и сотрудником в условиях не прописан ненормированный график, то работа в выходные и праздничные дни считается переработкой.

«Для этого есть Трудовая инспекция, прокуратура, суд», – сказал Нилов.

По его словам, сначала нужно обратиться в Трудовую инспекцию, сотрудники которой должны рассмотреть жалобу. Если окажется, что права сотрудника были действительно нарушены, то за невыплату компенсации работодателю будет грозить большой штраф, пояснил он.

Нилов добавил, что в сфере по защите сотрудников сегодня принимаются достаточно серьезные меры.