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17:56   14 Октября 2019
Россия

Россиянам рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

Россиянам рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками

Глава думского комитета по труду, социальном политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с телеканалом «Москва24» объяснил, что делать, если работодатель не оплачивает переработки в выходной или праздничный день. 

Работодатель обязан оплачивать работу на выходных в двойном размере, иначе речь идет о нарушении закона, напомнил парламентарий. Нилов напомнил, что если по трудовому договору между работодателем и сотрудником в условиях не прописан ненормированный график, то работа в выходные и праздничные дни считается переработкой. 

«Для этого есть Трудовая инспекция, прокуратура, суд», – сказал Нилов. 

По его словам, сначала нужно обратиться в Трудовую инспекцию, сотрудники которой должны рассмотреть жалобу. Если окажется, что права сотрудника были действительно нарушены, то за невыплату компенсации работодателю будет грозить большой штраф, пояснил он.

Нилов добавил, что в сфере по защите сотрудников сегодня принимаются достаточно серьезные меры. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #трудовой договор #переработки

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