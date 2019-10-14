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17:39   14 Октября 2019
Россия

Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове поддержал смертную казнь для сына

Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове поддержал смертную казнь для сына

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Туватина выступил за возвращение смертной казни в России. Об этом 14 октября пишет Saratov.24.

По словам Туватина, его сын много раз сидел в тюрьме, но ему это совсем не помогло исправиться. Он также подчеркнул, что не понимает, зачем его снова сажать в тюрьму. 

«Высшая мера наказания, это как на фронте», – заявил мужчина

Отец подозреваемого рассказал, что оставил жену с сыном, когда мальчику было два года. По его словам, поводом для развода стало неадекватное поведение супруги. Мужчина также сообщил, что его сын воровал уже с детства — засовывал деньги в варежку и выносил из дома. Затем начал обкрадывать по-крупному. 

«Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет. Потом мы перестали видеться и общаться», – рассказал он

Ранее тетя убитой девятилетней девочки в Саратове Ирина Кулясова не поддержала отмену моратория на смертную казнь в России. Она добавила, что убивший ее племянницу человек должен сидеть в тюрьме пожизненно. 

Михаил Туватин сейчас находится под арестом. Ему грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы за убийство 9-летней школьницы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #политика #саратов #общество

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