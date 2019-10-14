РФ и Саудовская Аравия подписали договор о создании торговых представительств

Российская Федерация и Саудовская Аравия подписали договор между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает в понедельник, 14 октября, РИА Новости.

Отмечается, что в церемонии подписания участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Кроме этого, стороны подписали исполнительную программу технологического сотрудничества между министерством цифрового развития России и министерством информационных технологий Саудовской Аравии, а также меморандум о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Президент России Владимир Путин посетил в понедельник с государственным визитом Саудовскую Аравию. Глава российского государства прибыл в дворцовый комплекс в Эр-Рияде на переговоры с высокопоставленными лицами страны в сопровождении кавалерии.