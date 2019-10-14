РФ и Саудовская Аравия подписали договор о создании торговых представительств
Российская Федерация и Саудовская Аравия подписали договор между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает в понедельник, 14 октября, РИА Новости.
Отмечается, что в церемонии подписания участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Кроме этого, стороны подписали исполнительную программу технологического сотрудничества между министерством цифрового развития России и министерством информационных технологий Саудовской Аравии, а также меморандум о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.
Президент России Владимир Путин посетил в понедельник с государственным визитом Саудовскую Аравию. Глава российского государства прибыл в дворцовый комплекс в Эр-Рияде на переговоры с высокопоставленными лицами страны в сопровождении кавалерии.
Путин и король: Торжественная встреча в Эр-Рияде pic.twitter.com/Osf99xs3l2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019