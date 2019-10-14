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 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике
17:16   14 Октября 2019
Россия

РФ и Саудовская Аравия подписали договор о создании торговых представительств

РФ и Саудовская Аравия подписали договор о создании торговых представительств

Российская Федерация и Саудовская Аравия подписали договор между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает в понедельник, 14 октября, РИА Новости. 

Отмечается, что в церемонии подписания участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров. 

Кроме этого, стороны подписали исполнительную программу технологического сотрудничества между министерством цифрового развития России и министерством информационных технологий Саудовской Аравии, а также меморандум о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. 

Президент России Владимир Путин посетил в понедельник с государственным визитом Саудовскую Аравию. Глава российского государства прибыл в дворцовый комплекс в Эр-Рияде на переговоры с высокопоставленными лицами страны в сопровождении кавалерии.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #саудовская аравия #общество

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