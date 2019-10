Курдские радикалы освободили боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из тюрьмы в сирийском поселении Телль-Абъяд, которое расположено на севере страны, сообщил в понедельник, 14 октября, турецкий высокопоставленный источник. Турецкие военные вошли в тюрьму в Таль-Абьяде и увидели пустые помещения.

#BREAKING Turkish backed troops enter prison in Tal Abyad where 859 ISIS prisoners were supposed to be held. Guess what? Prison's empty. pic.twitter.com/boJUKHXreZ