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 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Курдские радикалы освободили террористов ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Курдские радикалы освободили террористов ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике
17:03   14 Октября 2019
Весь мир

Курдские радикалы освободили террористов ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Курдские радикалы освободили террористов ИГ* из тюрьмы в Телль-Абъяде

Курдские радикалы освободили боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из тюрьмы в сирийском поселении Телль-Абъяд, которое расположено на севере страны, сообщил в понедельник, 14 октября, турецкий высокопоставленный источник. Турецкие военные вошли в тюрьму в Таль-Абьяде и увидели пустые помещения.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель антитеррористической операции «Источник мира» — освободить территории от курдских радикальных военизированных формирований и уничтожить террористический коридор, который пытались создать вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #общество #весь мир

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