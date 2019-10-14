Координация Москвы и Эр-Рияда обеспечит безопасность на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом он заявил на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Сауду.

«Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ надеется, что визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству Москвы и Эр-Рияда. Российская делегация подготовила очень солидный пакет совместных документов, которые реализуют позднее, но подпишут в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Владимир Путин отметил рост российско-саудовского товарооборота, а также эффективную работу межправительственной комиссии. Президент РФ обсудит ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметит планы на перспективу.