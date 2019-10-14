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 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике
17:03   14 Октября 2019
Весь мир

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике

Порядка 20 документов было подписано в ходе переговоров президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиза Аль Саудом. Встреча прошла в понедельник, 14 октября, в Эр-Рияде.

В частности, стороны подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Кроме того, представители Роскосмоса и саудовской комиссии по космосу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Также были подписаны программа стратегического сотрудничества двух стран и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #саудовская аравия #соглашения

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