Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетике
Порядка 20 документов было подписано в ходе переговоров президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиза Аль Саудом. Встреча прошла в понедельник, 14 октября, в Эр-Рияде.
В частности, стороны подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. Кроме того, представители Роскосмоса и саудовской комиссии по космосу подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Также были подписаны программа стратегического сотрудничества двух стран и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.
Путин и король: Торжественная встреча в Эр-Рияде pic.twitter.com/Osf99xs3l2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019