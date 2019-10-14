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16:32   14 Октября 2019
Весь мир

Российские офицеры привезли сирийским детям школьные принадлежности

Российские офицеры привезли сирийским детям школьные принадлежности

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию для жителей сирийских сел Бурайка, Руахина, Рас Аль Халяби, Зубейда, Расом Шибад. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что сирийцам выдали 750 продовольственных наборов, а 60 местным жителям оказали медицинскую помощь.

Российский фонд Ахмада Кадырова присоединился к гуманитарной акции. Представители фонда раздали детям портфели для учебы, канцелярские наборы для уроков и спортивные мечи. В течение семи лет жители сел Бурайка, Руахина, Рас Аль Халяби, Зубейда, Расом Шибад находились под гнетом боевиков террористических группировок.

Сирийцы не получали своевременную медицинскую помощь. Дети не учились. Дома местных жителей подвергались мародерству со стороны террористов. По словам местных жителей, боевики не только получали продукты, оружие и лекарства, но и вывозили раненых террористов в Израиль. Села находятся на линии разграничения между Израилем и САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #общество #весь мир

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