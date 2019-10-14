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17:44   14 Октября 2019
Россия

Иноагенты вступились за собиравшего бомбу анархиста Мифтахова

Иноагенты вступились за собиравшего бомбу анархиста Мифтахова

Международная организация «Мемориал», признанная в России иностранным агентом, присвоила активисту анархического движения Азату Мифтахову статус «политзаключенного». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, аспирант механико-математического факультета МГУ Мифтахов стал фигурантом двух уголовных дел: по части второй статьи 213 («Хулиганство») и по первой части статьи 223.1. («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). СМИ сообщали, что Мифтахов является участником организации анархистов «Народная самооборона», но в «Мемориале» эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть. Сам подозреваемый отрицает какую-либо связь с движением, хотя при обыске у него были обнаружены стикеры с надписью «С угнетенными против угнетателей всегда» и указанием сайта «Народной самообороны».

Иноагенты вступились за собиравшего бомбу анархиста Мифтахова

Следствие инкриминирует Мифтахову забрасывание внутрь офиса «Единой России» дымовой шашки и незаконное изготовление СВУ. «Мемориал» счел обвинения об изготовления самодельного взрывного устройства недоказанными, а заброс шашки — баловством: Азат признан организацией «политзаключенным» лишь на том основании, что арест якобы связан с репрессиями в отношении политических активистов, ведущих неугодную власти общественную деятельность. На мобильнике анархиста правоохранители обнаружили геотег, отмеченный в районе подмосковной Балашихи — следствие предположило, что в этом месте студент намеревался устроить взрыв.

Иноагенты вступились за собиравшего бомбу анархиста Мифтахова

Отметим, что в Сети были размещены видеоматериалы с участием Мифтахова, на которых активист одет в военное обмундирование и позирует на камеру с автоматом в руках, показывая исламистский жест. Напомним, во время обыска у Азата полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, военную амуницию и ножи. Во время заснятой на видео беседы с оперативниками, проводившими обыски, он заявил, что испытал одно СВУ «рядом с МГУ», но не использовал поражающих элементов, ответив оперативнику, что не хотел, чтобы «людей порубило». Позже все обвинения в изготовлении взрывного устройства Мифтахов отрицал, заявляя о применении к нему пыток после задержания сотрудниками правоохранительных органов.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #новости #мифтахов

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