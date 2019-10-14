Власти Эр-Рияда видят возможности для расширения сотрудничества с Москвой. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман.

По словам бен Сальмана, у Саудовской Аравии есть желание обсуждать любую возможность для совместных инвестиций с другими странами. Он отметил, что речь идет не только о России и Саудовской Аравии, которые сотрудничают, а о том, что государственные нефтяные компании и частный сектор также пытаются работать вместе. Бен Сальман заявил, что это идет на благо совместному сотрудничеству.

На брифинге в рамках инвестиционного форума РФ и Саудовской Аравии бен Сальман также отметил, что он и глава Минэнерго РФ Александр Новак стали сопредседателями межправительственной комиссии двух стран.

«Я вижу много возможностей. Не только в регионе, но и по всему миру», — резюмировал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

В понедельник, 14 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. В рамках его приезда будет подписано порядка 30 соглашений в различных сферах сотрудничества. Также сегодня стало известно, что РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств.