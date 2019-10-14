Аналитики из США спрогнозировали распад Союзного государства Белоруссии и России

Эксперты аналитического центра RAND, близкого к американскому правительству, спрогнозировали распад Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает News.ru.

По мнению аналитиков, политика выстраивания региональных военных альянсов привела к территориальным конфликтам в постсоветских странах, зашедшим в тупик. Эксперты уверены: США должны отказаться от расширения НАТО на Восток, а РФ - поощрять нейтральный статус постсоветских стран.

Авторы доклада разделили постсоветские государства на три группы: те, кто ищут членства в НАТО, члены ОДКБ, а также нейтральные. Эксперты считают, что переход любого государства из одного лагеря в другой может обернуться катастрофой, как это было в случае с Украиной в 2014 году. В борьбе за влияние Россия будет и дальше удерживать соседние страны под своим контролем, если НАТО не прекратит нецелесообразную политику расширения на Восток, предполагают эксперты.

Для того, чтобы предотвратить серьезные последствия конкуренции сверхдержав, эксперты предлагают создать механизм консультаций между Евросоюзом, Россией, США и постсоветскими странами Европы и Евразии. Кроме этого, предлагается ввести правило, по которому России и Западу будет запрещено активно бороться за вступление стран в свои лагеря и переманивать друг у друга союзников. Нейтралитет постсоветских стран выгоден всем соревнующимся сторонам, считают авторы доклада.

Члены RAND показали эффективность такого метода на примере Белоруссии. По их гипотетическому сценарию, после смены власти в Белоруссии, Минск может порвать с ОДКБ и вступить в альянс с Западом. Но предложенный механизм поможет урегулировать кризис. Авторы доклада отмечают, что Москве будет непросто принять такое решение, но это будет лучше, чем если бы Белоруссия перешла в противоборствующий лагерь.

«Конечно, если Россия и Запад будут стремиться лишь к тотальной гегемонии над постсоветскими странами, новая система не сработает», — отмечают они.

Американские исследователи подчеркнули: их способ поможет хотя бы двигаться к компромиссу, вместо того, чтобы сдаться и навсегда признать конкуренцию между великими державами.