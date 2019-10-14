Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

В Польше состоялись парламентские выборы, победу на которых предсказуемо одержала правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. По данным польского ЦИК, после обработки 72% бюллетеней ее поддержали 45,8% избирателей.

Таким образом «ПиС» сохраняет за собой большинство в Сейме, получая более 240 мест из 460. Главная оппозиционная партия «Гражданская коалиция» набирает более 25% голосов. И неожиданно третье место в стране, где не первый год доминирует идеология национализма и отказа от коммунистического прошлого, получила Коалиция левых партий — почти 12% голосов.

Эксперт Совета по международным делам, полонист Станислав Кувалдин, комментируя результаты выборов для «Политики Сегодня», успех правящей партии связал с теми социальными гарантиями, в исполнении которых консерваторы смогли убедить общество.

«В программе были вполне конкретные предложения, что они могут сделать для своих избирателей. Если посмотреть на опыт конкурентных выборов на постсоветском пространстве, то мало кто шел на выборы со столь четко прописанными обещаниями увеличением пособий и прочего», — говорит эксперт.

Внятная предвыборная программа «ПиС» убедила даже скептически настроенных избирателей, большинство из которых готовы не замечать обратную сторону правого польского крена. В стране не первый год обсуждается идея, во многом с подачи партии власти, урезать полномочия судьям.

Именно от «ПиС» в 2015 году исходила инициатива реформы Конституционного трибунала, в составе которого почти не было сторонников власти. Попытки реформировать институт Фемиды привели к уличным протестам и вызвали недовольство в Брюсселе.

С тех пор консерваторы продолжали закручивать гайки. Позиция Польши за несколько последних лет заметно просела в индексе свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ». На 2019 год Польша на 59-м месте в «желтой» зоне государств, у которых заметные проблемы со свободой слова.

Статистика Европейского суда по правам человека также свидетельствует о проблемах в стране победивших национал-консерваторов. В 2019 году польские граждане обращались в ЕСПЧ 1500 раз (2,4% от общего количества жалоб).

Впрочем, консерваторы, невзирая на критику, заложили фундамент под будущую победу. Определяющим успех оказалось снижение пенсионного возраста. Соответствующий закон, согласно которому мужчины отправляются на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60 лет, вступил в силу в октябре 2017 года. Конкуренты оказались не столь убедительны.

«Альтернатива этой партии, оппозиционные объединения не могли предложить достаточно яркую и убедительную кампанию, — говорит о центристах Кувалдин. — В данном случае мы говорим о коалиции, образованной вокруг «Гражданской платформы». У нее была довольно слабая кампания. Ошибки повлияли на конечный результат».

Убедительный камбек левых сил или пост-коммунистов на фоне невзрачного выступления центристов собеседник агентства объясняет тем обстоятельством, что последователи идей Маркса оказались в роли защитников европейских ценностей.

«Это не аналог нашей КПРФ. У них другая повестка. Они, находясь в европейском политическом пейзаже и имея в качестве оппозиции традиционные консервативные силы, выступают с ярко выраженной левой повесткой в ценностных вопросах, поддерживая однополые браки, право женщины на аборт», — говорит эксперт.

Результат более 12% Союза демократических левых сил во главе с открытым геем Робертом Бедронем эксперт называет внушительным. Вероятно, парламентская жизнь в Польше теперь заиграет новыми красками.

Еще одной неожиданностью на выборах стал результат правых националистов, называющих себя «Конфедерация». Партия консервативного либерала Януша Корвина-Микке, известного склонностью к рукоприкладству, демонстрацией нацистского жеста в Европарламенте и нелюбовью к Украине, проходит в Сейм с 6,7% голосов.

Немногим больше у консервативной «Польской крестьянской партии». Политиков, выступающих за восстановление смертной казни, легализацию эвтаназии, абортов, отмену призыва, легализацию легких наркотиков и отделение церкви от государства, поддержали почти 9% польских избирателей.