Турецкие войска полностью овладели приграничными городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн

Турецкие войска полностью овладели приграничными сирийскими городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн, заявил в понедельник, 14 октября, министр национальной обороны страны. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что зона безопасности, которую планирует создать Анкара, займет участок в 30 километров — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией.

Анкара планирует расселить на этой территории до двух миллионов сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию, но теперь могут массово хлынуть в Европу. Турецкая армия начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских формирований.

Цель — уничтожить террористический коридор на границе с САР и создать буферную зону для предотвращения действий боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что не введет войска в Манбидж, так как местных жителей уже защищает сирийская армия.