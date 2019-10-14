Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком. Она не стала сдерживать себя в выражениях и выразила надежду, что мужчина не будет обращаться к ней за помощью.

«Я — уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов», — передает слова Москальковой «Царьград».

По ее словам, убийца школьницы не человек, а получеловек.

35-летний Михаил Туватин из Саратова сознался в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Девочку разыскивали в городе около двух суток. Когда Туватина задержали, он рассказал, что убил школьницу, потому что она спросила его про гараж, который он самовольно занял. Из-за этого он решил расправиться с девочкой. Тело спрятал в этом же гараже в 70 метрах от ее дома. Сейчас Туватин арестован, СКР опубликовал видео из зала суда.

Тетя Лизы Киселевой выступила против введения в России смертной казни и заявила, что Туватину необходимо назначить в качестве наказания пожизненное заключение.