Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

Североатлантический альянс готов к диалогу с РФ по вопросу контроля над вооружениями, потому что не хочет начинать новую гонку вооружения, заявил в понедельник, 14 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО обеспокоили действия России, которая разработала и разместила в Европе ракеты средней дальности​​​. Однако альянс не предпримет зеркальных действий.

«НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений», — сказал Столтенберг в ходе выступления на 65-ой парламентской сессии Североатлантического альянса в Лондоне.

НАТО не только открыто для конструктивного диалога с РФ, но и сохраняет приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению, резюмировал Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД и обвинили РФ в якобы длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергла.

В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Москва неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы остались серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения ДРСМД американской стороной.