Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
15:53   14 Октября 2019
Весь мир

Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

Североатлантический альянс готов к диалогу с РФ по вопросу контроля над вооружениями, потому что не хочет начинать новую гонку вооружения, заявил в понедельник, 14 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО обеспокоили действия России, которая разработала и разместила в Европе ракеты средней дальности​​​. Однако альянс не предпримет зеркальных действий.

«НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений», — сказал Столтенберг в ходе выступления на 65-ой парламентской сессии Североатлантического альянса в Лондоне.

НАТО не только открыто для конструктивного диалога с РФ, но и сохраняет приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению, резюмировал Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД и обвинили РФ в якобы длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергла.

В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Москва неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия договора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы остались серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения ДРСМД американской стороной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #столтенберг #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...