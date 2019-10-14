Медведев потребовал от губернаторов письменно отчитаться о задержках запуска соцобъектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от российских губернаторов письменно отчитаться о задержках запуска социальных объектов. По словам Медведева, губернаторам пора отвечать за свои действия самим, а не подставлять своих заместителей.

«Пусть каждый руководитель региона, в котором есть отставание, напишет мне, в чем причина отставания и что он собирается делать», — заявил Дмитрий Медведев.

Выступая на президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, российский премьер отметил, что о своих действиях должен отчитаться каждый руководитель региона, где есть задержки ввода в работу построенных социальных объектов.

Ранее глава правительства раскритиковал региональные власти за низкие темпы роста строительства яслей.