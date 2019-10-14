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16:02   14 Октября 2019
Весь мир

Турецкая армия пытается перекрыть стратегически важное шоссе М-4

Турецкая армия пытается перекрыть стратегически важное шоссе М-4

Войска турецкой армии пытаются перекрыть трассу М-4 у границы с Турцией, связывающую экономическую столицу Сирии Алеппо с административным центром Хасеке на северо-востоке страны.

Об этом сообщил 14 октября телеканал «Аль-Ихбария», уточнив, что бои с курдскими боевиками из «Сил народной самообороны» (СНС) идут в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. Вооруженные курдские формирования отражают атаки турецких военных, начавших наступление в рамках военной операции «Источник мира».

Ожидается, что правительственная армия Сирии в ближайшие часы выйдет к городу Кобани, известному также как Айн-аль-Араб на восточном берегу реки Евфрат.

Турецкая армия пытается перекрыть стратегически важное шоссе М-4

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдских радикальных военизированных формирований и сохранившихся в регионе сторонников запрещенного в РФ ИГ*, является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики. Эрдоган подчеркнул, что военная операция стремится к «достижению мира и стабильности в регионе», прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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