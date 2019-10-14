Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Военный эксперт Сергей Хатылев жестко ответил американскому конгрессмену, который спутал русский и американский корабли. Об этом пишет «Царьград».

Ранее ветеран боевых действий Брайан Маст у себя в Twitter поздравил ВМС США с праздником и прикрепил к сообщению фото российского атомного крейсера «Петр Великий». Хатылев, отреагировав на ситуацию, заявил, что и «мы можем пошутить серьезно».

«Они чувствуют свою ущербность», — заявил Хатылев и добавил, что, по его мнению, «американская нация — это сброд всей Европы и всех бандитов мира, которые собрались и организовали свою мафиозную организацию».

Говоря об ошибке, которую допустил Маст, военный эксперт отметил, что у американцев менталитет такой: «Все кругом, грубо говоря, никто, они — все». Так и возникают подобные «проколы». Однако и за дураков американцев считать не стоит. Возможно, по мнению Хатылева, в данном твите могла быть скрыта шутка.