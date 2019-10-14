Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

 Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком

Москалькова назвала убийцу саратовской школьницы получеловеком
Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

 Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ
Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

Роухани заявил, что позиция Ирана на международной арене стала сильнее

 Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти

Выборы в Польше показали, что гей-коммунист наступает на пятки власти
16:04   14 Октября 2019
Россия

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Зенитчик пригрозил спутавшему корабли РФ и США конгрессмену «серьезно пошутить» в ответ

Военный эксперт Сергей Хатылев жестко ответил американскому конгрессмену, который спутал русский и американский корабли. Об этом пишет «Царьград».

Ранее ветеран боевых действий Брайан Маст у себя в Twitter поздравил ВМС США с праздником и прикрепил к сообщению фото российского атомного крейсера «Петр Великий». Хатылев, отреагировав на ситуацию, заявил, что и «мы можем пошутить серьезно».

«Они чувствуют свою ущербность», — заявил Хатылев и добавил, что, по его мнению, «американская нация — это сброд всей Европы и всех бандитов мира, которые собрались и организовали свою мафиозную организацию».

Говоря об ошибке, которую допустил Маст, военный эксперт отметил, что у американцев менталитет такой: «Все кругом, грубо говоря, никто, они — все». Так и возникают подобные «проколы». Однако и за дураков американцев считать не стоит. Возможно, по мнению Хатылева, в данном твите могла быть скрыта шутка.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #флот #вмс сша #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...