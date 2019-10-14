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15:36   14 Октября 2019
Россия

Футбольное поле «Казань-Арены» восстановят в первой половине 2020 года

Футбольное поле «Казань-Арены» восстановят в первой половине 2020 года

Работы по восстановлению газона «Казань-Арены» завершатся в первой половине 2020 года, заявил в понедельник, 14 октября, представитель пресс-службы стадиона. Ранее исполнительный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба заявил, что газон на стадионе, который является домашним для футбольного клуба, должны восстановить к концу 2019 года​​​.

По информации пресс-службы стадиона, ремонтные работы в чаше «Казань-Арены» провели с целью проведения церемоний открытия и закрытия WorldSkills. Сейчас специалисты оценивают состояние поля, передает РИА Новости.

«Планируемый срок завершения работ по восстановлению футбольного поля — первая половина 2020 года», — резюмировали в пресс-службе «Казань-Арены».

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Автор: Анатолий Кубарев
#казань #стадион #общество #газон

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