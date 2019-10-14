Футбольное поле «Казань-Арены» восстановят в первой половине 2020 года

Работы по восстановлению газона «Казань-Арены» завершатся в первой половине 2020 года, заявил в понедельник, 14 октября, представитель пресс-службы стадиона. Ранее исполнительный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба заявил, что газон на стадионе, который является домашним для футбольного клуба, должны восстановить к концу 2019 года​​​.

По информации пресс-службы стадиона, ремонтные работы в чаше «Казань-Арены» провели с целью проведения церемоний открытия и закрытия WorldSkills. Сейчас специалисты оценивают состояние поля, передает РИА Новости.