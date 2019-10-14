Дальневосточным автопроизводителям компенсируют затраты на перевозку машин

Российский лидер Владимир Путин поручил принять нормативную базу, которая предполагает компенсацию автопроизводителям на перевозку машин, произведенных на Дальнем Востоке. Такое поручение президент РФ дал по итогам Госсовета по развитию Дальнего Востока, который состоялся 4 сентября на Восточном экономическом форуме.

Согласно документу, нужно принять нормативные правовые акты, предусматривающие на долгосрочной основе компенсацию затрат, которые связанны с перевозкой машин, произведенных резидентами территории опережающего социально-экономического развития в городе Владивостоке, в другие регионы РФ.

Проектом бюджета на эти цели в 2020 году предусмотрели полтора миллиарда рублей, что втрое больше по сравнению с тем, что выделили в 2019 году. Единственный получатель поддержки — СП Mazda Sollers, которое собирает на Дальнем Востоке три модели авто — Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9.