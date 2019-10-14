«Росатом» готов вместе с США строить АЭС в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев.

По его словам, решение по строительству может быть принято в ближайшие два года. Лихачев отметил, что РФ готова в этом вопросе работать совместно с компаниями США, Европы и Азии. Кроме того, глава «Росатома» рассказал, что сейчас идет первая фаза тендера на строительство.

«Я думаю, еще минимум год пройдут эти предварительные консультации», — прокомментировал Алексей Лихачев.

По его словам, «Росатому» комфортно работать в нынешних условиях, так как специалисты понимают требования Саудовская Аравия. Лихачев отметил, что при строительства АЭС компания будет работать так, как того потребует заказчик.

«Мы готовы к кооперации в самом широком смысле», — резюмировал глава «Росатома».

Ранее ученые «Росатома» заявили, что намерены разработать элементы новой, более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли России.